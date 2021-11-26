В Україні від COVID-19 повністю вакциновані 34,2% дорослого населення – МОЗ

34,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби, 42,4% – отримали принаймні одне щеплення від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За добу 25 листопада в Україні вакцинували 273 875 людей.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплено принаймні однією дозою вакцини понад 13 мільйонів людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – більше ніж 10,6 мільйона.

У МОЗ наголосили, що 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня були невакциновані й не мали жодної дози антиковідної вакцини.