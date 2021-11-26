Україна утилізує майже 400 тисяч доз простроченої вакцини AstraZeneca – Кузін

Україна утилізує майже 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19, в якої сплив термін придатності, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Утилізуватимуть трохи більше ніж 400 тисяч доз. Регіони вже підрахували ці залишки. Це вакцина, отримана в межах гуманітарної допомоги. Її одержувачем був Центр громадського здоров’я. Утилізації підлягатиме лише вакцина AstraZeneca, яка мала термін придатності до кінця жовтня», – сказав Кузін в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, цю вакцину вже вилучили з обігу.

Водночас Кузін зазначив, що великі залишки вакцини AstraZeneca могли виникнути через вплив певних антивакцинальних настроїв і міфів, незважаючи на те, що багато вакцинованих людей «отримали саме цей препарат і жодних нарікань немає».

За даними МОЗ, нині в Україні від COVID-19 повністю вакциновані 34,2% дорослого населення України, 42,4% – отримали принаймні одне щеплення від COVID-19.