У Дніпрі студентів-медиків залучають до волонтерської допомоги у ковід-лікарнях

У Дніпрі серед студентів-медиків оголосили набір волонтерів для допомоги у відділеннях лікарень, де лікують хворих на COVID-19, розповів Радіо Свобода голова Ради студентів Дніпровського медичного університету Максим Гребень.

За його словами, наразі добровольцями записалися 20 студентів. Частина з них допомагає лікарям у пунктах вакцинації, частина – працюють у відділеннях, де лікують пацієнтів з коронавірусним захворюванням.

Як зазначив координатор акції, волонтером може кожен охочий студент медуніверситету, якому виповнилося 18 років. Ще одна вимога – повний курс вакцинації від коронавірусу. Збір оголосили в соцмережах.

«Ми набираємо студентів, які хочуть допомагати людям, допомагати в лікарнях. Вони виконуватимуть функції від молодшої медсестри до старшої медсестри. Студентів якого курсу – про це не йдеться, головне – бажання. Вони вже залучені до роботи: від подати води пацієнтові до маніпуляцій із пацієнтами, дивлячись від навичок. Я сам працюю в ковід-реанімації лікарні як палатний медбрат і знаю про ситуацію», – розповів Максим Гребень.

Із засобами індивідуального захисту для медиків наразі проблем немає, додав він. За словами координатора, збір волонтерів-медиків триває.

З 18 жовтня Дніпропетровщина перебуває в червоній зоні епіднебезпеки. Область посідає перше місце серед областей України за показником виявлення нових випадків COVID-19. За минулу добу, 18 листопада, в області підтвердили майже дві тисячі нових випадків.

Загалом на Дніпропетровщині через коронавірусну інфекцію з початку пандемії померли майже сім тисяч людей.

У березні 2020 року тодішній головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що до роботи з випадками і підозрами коронавірусної інфекції залучатимуть студентів-медиків.