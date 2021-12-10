МОЗ: 45,2% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення від COVID-19

В Україні 45,2% дорослого населення отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«39,4% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вранці 10 грудня.

За даними МОЗ, понад 14 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19, більше ніж 12,2 мільйона – повністю вакциновані.

За добу 9 грудня в Україні вакцинували ще майже 158 тисяч людей.