З 9 грудня розширюється перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим

Від 9 грудня починає діяти рішення Міністерства охорони здоров’я, ухвалене минулого місяця, про розширення переліку професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.

Згідно з наказом, до освітян і працівників центральних і місцевих органів влади, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, додадуться співробітники:

підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов’язковій вакцинації, пояснили у МОЗ.

За даними міністерства, станом на 8 грудня в Україні повністю вакциновані від коронавірусної хвороби понад 12 мільйонів людей. Від початку вакцинальної кампанії принаймні однією дозою вакцини від коронавірусної хвороби щеплено понад 13,9 мільйона людей.