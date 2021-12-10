Кількість померлих від COVID-19 в Україні перевищила 90 тисяч

В Україні від коронавірусного захворювання COVID-19 за час пандемії померли 90 343 людини – свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, оприлюднені 10 грудня.

Захворіли за весь час понад 3,5 мільйони людей.

За добу 9 грудня в Україні зафіксували 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 1 010 дітей і 214 медпрацівників.

Також за минулу добу, за даними МОЗ, шпиталізували 2 551 людину, 24 456 – одужали, 442 людини померли. За добу провели понад 71,7 тисячі тестувань.