Виробники вакцини Pfizer/BioNTech кажуть, що три дози «ефективні» проти «омікрону»

Вакцина Pfizer-BioNTech виявляється ефективною проти штаму коронавірусу «омікрон», заявили компанії-виробники, але попередили, що двох доз, ймовірно, недостатньо.

Компанії 8 грудня заявили, що хоча двох доз може бути недостатньо, вакцина «все ще ефективна» після третьої ін’єкції.

Той факт, що бустерне щеплення, схоже, відновлює високий рівень захисту, був схвалений багатьма експертами і надає «сильну підтримку кампанії з введення трьох доз вакцини», – заявив Чарльз Бенгем, імунолог Імперського коледжу Лондона.

Попередні результати дослідження, опублікованого американською і німецькою компаніями, стали першими незалежними даними про «омікрон», отриманими з лабораторій по всьому світу.

Дані свідчать про те, що нові мутації коронавірусу краще, ніж попередні, ухиляються від імунітету, створеного вакцинами і перенесеною хворобою.

Віллем Ханеком, виконавчий директор Інституту досліджень здоров’я Африки заявив, що важливо уважно інтерпретувати результати, оскільки вони відображають лише лабораторні умови.

Анджела Расмуссен із Канадської організації з питань вакцин й інфекційних захворювань повідомила AFP, що, хоча дані є «принаймні обнадійливими», все одно рекомендується вичікувати й дивитися.

Виробники розробляють спеціальну версію вакцини для «омікрону», яка, як вони сподіваються, буде готова до березня. Це займе деякий час, тому що нова вакцина повинна бути адаптована до більш ніж 30 мутацій у білку шипа на поверхні вірусу, які дозволяють йому захопити клітини.

«Загалом ми знаємо, що чим більше мутацій має штам, тим вищим має бути ваш рівень імунітету», – сказала Рошель Валенскі, директор Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC).

В інтерв’ю AP вона сказала, що майже в усіх із 40 випадків, які спостерігалися в США, симптоми, включаючи кашель, закладеність і втому, були легкими. Одну людину шпиталізували, але померлих не було, повідомили представники CDC.

Валенскі заявила, що більше ніж три чверті людей, які захворіли на COVID-19 через «омікрон», були вакциновані.

Голова ВООЗ Тедрос Адганом Гебреєсус, підсумовуючи те, що вчені дізналися про «омікрон» після того, як про нього вперше повідомили в Південній Африці наприкінці листопада, заявив, що новий штам добре ухиляється від попереднього імунітету, і, можливо, викликає більш легкі симптоми.

Але навіть якщо буде підтверджено те, що новий штам менш загрозливий, його більша заразність означає, що через нього може захворіти багато людей, сказав Гебреєсус.