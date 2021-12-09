Зразки прибулих з-за кордону людей із COVID-19 ретельно перевіряють, «омікрону» немає – МОЗ

Наразі всі зразки, які свідчать про нетиповий перебіг коронавірусу у людей, які повернулися з-за кордону або проживають у районах, де спостерігається значний сплеск захворюваності, підлягають обов’язковому ретельнішому дослідженню – секвенуванню. Як заявив заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, це дозволяє безпосередньо виявляти нові штами, зокрема «омікрон».

На сьогодні всі досліджені зразки свідчать лише про поширення в Україні штаму «дельта», каже посадовець.

«Станом на 9 грудня в Україні випадків захворювання на вказаний («омікрон» – ред.) штам не виявлено. Водночас, наголошую, що українські лабораторії використовують ПЛР-системи, чутливість яких не має бути знижена до виявлення коронавірусної хвороби навіть через нові штами. Зокрема, й до «омікрону», – сказав Ігор Кузін.

Він закликав не поширювати недостовірну та маніпулятивну інформацію щодо штаму «омікрон».

«Кожне повідомлення про те, що вакцина неефективна проти нового штаму забирає шанс на життя у тих, хто досі не захистився від COVID-19. Поява «омікрону» лише свідчить: вакцинація – необхідна. Адже нові мутації з’являються там, де низькі охоплення щепленнями», – сказав головний санлікар.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли понад 3,5 мільйона людей, 89 901 людина померла. Від початку вакцинальної кампанії зробили понад 26 мільйонів щеплень.