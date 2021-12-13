Президент Південно-Африканської Республіки захворів на COVID-19

Президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса отримав позитивний результат тесту на COVID-19. За повідомленням його офісу, оприлюдненим 13 грудня, глава держави відчуває легкі симптоми і перебуває на лікуванні.

Рамафоса, який мав повний курс вакцинації, відчув себе хворим після церемонії на честь колишнього президента Південної Африки Фредеріка де Клерка, який спільно з Нельсоном Манделою поклав край політиці апартеїду в своїй країні.

Рамафоса наголосив, що його власне захворювання має спонукати людей робити щеплення, заявляючи, що це залишається «найкращим захистом від тяжкого перебігу хвороби та госпіталізації.

Південна Африка була епіцентром нового варіанту коронавірусної хвороби «омікрон», який уже виявлений у десятках країн. Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що попередні дані свідчать: цей штам більш заразний, наявні вакцини проти нього менш ефективні, водночас «омікрон» викликає менш серйозні симптоми. Також чиновники стверджують, що ревакцинація забезпечує більш високий рівень захисту від «омікрону».