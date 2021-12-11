Бустерну дозу вакцини можна буде отримати в січні – Радуцький

Щеплені проти COVID-19 громадяни України зможуть отримати третю бустерну дозу вакцин в середині січня 2022 року. Повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я Михайло Радуцький, повідомляє Суспільне.

«Бустерну дозу МОЗ планує зробити із середини січня за групами ризику. Але це не пов’язано з «омікроном», а просто третя бустерна доза», — заявив Радуцький.

Радуцький зазначив, що в Україні очікується новий спалах коронавірусної інфекції наприкінці зими, але на думку медиків нова хвиля буде вже не такою критичною для країни.

«Сьогодні МОЗ готується до наступної хвилі. В Україні вже сьогодні у 16 областях України понад 40% дорослого населення вакциновано двома дозами. Тому ми сподіваємося, що наступна хвиля, яка, за всіма прогнозами, почнеться наприкінці зими – на початку весни, вже не буде такою критичною як зараз», – сказав голова профільного парламентського комітету.

В Україні з 9 грудня щеплення від СOVID-19 стало обов’язковим ще для:

працівників сфери управління центральних органів виконавчої влади;

закладів соціального захисту дітей;

реабілітаційних закладів;

підприємств та організацій, що мають стратегічне значення для безпеки держави.

Також з 6 грудня у «жовтих» зонах посилено карантинні обмеження для невакцинованих. Щоб, наприклад, відвідати кафе, потрібно зробити щонайменше одне щеплення, мати негативний результат тесту на СOVID-19 або довідку про одужання.

За час пандемії коронавірусу від ускладнень COVID-19 померли понад 90 тисяч людей різного віку. Серед них і молоді люди.