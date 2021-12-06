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«Людина масштабу Відродження»: реакції на смерть від СOVID-19 музиканта Данила Перцова

Данило Перцов (1973-2021 р.р.), український мультиінструменталізм, композитор, перекладач

«Геніальний виконавець української народної музики». Музикант-мультиінструменталіст, який грав серед іншого на унікальних середньовічних інструментах. Автор ораторії «Гірка зоря». Учасник славнозвісного гурту «Хорея Козацька». Данило Перцов помер на 49-му році життя від ураження легень коронавірусом.

«Данилочко пішов... ковід. Данило Перцов Найвеличніший музикант, композитор, перекладач, прекрасний душею, світло української нації, патріот... Чистий як вода, блискучий як кришталь. Людина масштабу Відродження», – написала мистецтвознавиця Олена Кошшай.

«Непоправна втрата...Наскільки сильно він відчував музику, яку виконував, творив», – написав бандурист Михайло Гречкин.

Гречкин залишив у пості посилання на відео гри Данила Перцова влітку цього року на фестивалі реконструкції 14-15 століть Ruthenica Medievalis, що з 2017 року проходить у Кам'янці-Подільському.

Коротко про етапи життя:

  • Данило Перцов народився у 1973 році Києві
  • Його батьки відомі художники-графіки.
  • Перцов закінчив Київську спеціалізовану музичну школу імені Лисенка, під час навчання факультативно навчався композиції у класі Віктора Пацукевича.
  • У 1992 році відбувся творчий дебют Данила Перцова як композитора: на фестивалі «Прем’єри сезону» прозвучав його твір «Кондукт Бабиного Яру» у виконанні ансамблю «Київська камерата».
  • У 1998 році Перцов закінчив Київську консерваторію.
  • Данило Перцов грав на безлічі музикальних інструментів, зокрема на таких старовинних як поморт, корнет, шалмея.
  • Перцов перекладав на українську мову європейські середньовічні балади.
  • Із 2005 року Перцов розпочав грати в гурті «Хорея козацька» під керівництвом Тараса Компаніченка.
  • Данило Перцов – учасник Революції Гідності.
  • 1 грудня 2021 року Компаніченко через фейсбук звернувся по допомогу для Перцова та його матері.

«Він в реанімації, на кисневому концентраті. 85 % ураження легень. Лікарі боряться за його життя. Він бореться за своє життя! Його мама – Валентина Андріївна Ульянова – видатний український ґрафік теж хвора на COVID», – написав лідер гурту «Хорея козацька».

5 грудня Данило Перцов помер.

Під постом-повідомленням про його смерть, представники гурту зазначали, що Данило не був вакцинований від коронавірусу.

Співчуття та жаль у соцмережах

Співчуття рідним та близьким музиканта і жаль, що Україна втратила такого талановитого і різнобічного митця висловлюють не лише люди, які знали Перцова особисто, а й ті, хто чув його гру, хто любив його творчість.

«Страшна втрата. І для культури, і для нас усіх. Поки що не можу ані повірити, ані зрозуміти, як все буде без Danylo Pertsov», – написала журналістка Мирослава Барчук.

Роман Шумейко написав пост і додав світлину від 20 лютого 2014 року, на якій він із Перцовим.

Anna Batyshcheva:

Oksana Yakushina

«Маєм, не цінуємо. Втратим – плачемо».

Із унікального

У 2012 році Данило Перцов виступав разом із легендарним Юліяном Китастим на «Вечері у Бандуристані» у Львові.

У квітні 2016 року відбулася прем'єра ораторії «Гірка зоря», написаної Данилом Перцовим до 30-х роковин аварії на ЧАЕС на замовлення Сергія Проскурні.

Прем'єра відбулася у «Мистецькому арсеналі» у Києві. Грав президентський симфонічний оркестр за участю музикантів різних фольклорних ансамблів. Диригував Кирило Карабиць.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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