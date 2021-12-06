«Людина масштабу Відродження»: реакції на смерть від СOVID-19 музиканта Данила Перцова

«Геніальний виконавець української народної музики». Музикант-мультиінструменталіст, який грав серед іншого на унікальних середньовічних інструментах. Автор ораторії «Гірка зоря». Учасник славнозвісного гурту «Хорея Козацька». Данило Перцов помер на 49-му році життя від ураження легень коронавірусом.
«Данилочко пішов... ковід. Данило Перцов Найвеличніший музикант, композитор, перекладач, прекрасний душею, світло української нації, патріот... Чистий як вода, блискучий як кришталь. Людина масштабу Відродження», – написала мистецтвознавиця Олена Кошшай.
«Непоправна втрата...Наскільки сильно він відчував музику, яку виконував, творив», – написав бандурист Михайло Гречкин.
Гречкин залишив у пості посилання на відео гри Данила Перцова влітку цього року на фестивалі реконструкції 14-15 століть Ruthenica Medievalis, що з 2017 року проходить у Кам'янці-Подільському.
Коротко про етапи життя:
- Данило Перцов народився у 1973 році Києві
- Його батьки відомі художники-графіки.
- Перцов закінчив Київську спеціалізовану музичну школу імені Лисенка, під час навчання факультативно навчався композиції у класі Віктора Пацукевича.
- У 1992 році відбувся творчий дебют Данила Перцова як композитора: на фестивалі «Прем’єри сезону» прозвучав його твір «Кондукт Бабиного Яру» у виконанні ансамблю «Київська камерата».
- У 1998 році Перцов закінчив Київську консерваторію.
- Данило Перцов грав на безлічі музикальних інструментів, зокрема на таких старовинних як поморт, корнет, шалмея.
- Перцов перекладав на українську мову європейські середньовічні балади.
- Із 2005 року Перцов розпочав грати в гурті «Хорея козацька» під керівництвом Тараса Компаніченка.
- Данило Перцов – учасник Революції Гідності.
- 1 грудня 2021 року Компаніченко через фейсбук звернувся по допомогу для Перцова та його матері.
«Він в реанімації, на кисневому концентраті. 85 % ураження легень. Лікарі боряться за його життя. Він бореться за своє життя! Його мама – Валентина Андріївна Ульянова – видатний український ґрафік теж хвора на COVID», – написав лідер гурту «Хорея козацька».
5 грудня Данило Перцов помер.
Під постом-повідомленням про його смерть, представники гурту зазначали, що Данило не був вакцинований від коронавірусу.
Співчуття та жаль у соцмережах
Співчуття рідним та близьким музиканта і жаль, що Україна втратила такого талановитого і різнобічного митця висловлюють не лише люди, які знали Перцова особисто, а й ті, хто чув його гру, хто любив його творчість.
«Страшна втрата. І для культури, і для нас усіх. Поки що не можу ані повірити, ані зрозуміти, як все буде без Danylo Pertsov», – написала журналістка Мирослава Барчук.
Роман Шумейко написав пост і додав світлину від 20 лютого 2014 року, на якій він із Перцовим.
«Маєм, не цінуємо. Втратим – плачемо».
Із унікального
У 2012 році Данило Перцов виступав разом із легендарним Юліяном Китастим на «Вечері у Бандуристані» у Львові.
У квітні 2016 року відбулася прем'єра ораторії «Гірка зоря», написаної Данилом Перцовим до 30-х роковин аварії на ЧАЕС на замовлення Сергія Проскурні.
Прем'єра відбулася у «Мистецькому арсеналі» у Києві. Грав президентський симфонічний оркестр за участю музикантів різних фольклорних ансамблів. Диригував Кирило Карабиць.
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