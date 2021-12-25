Фединський почав вивчати музичні інструменти тих часів, зокрема кобзи, торбани і бандури та виготовляти їх самотужки. Фединський заснував кобзарський цех на Полтавщині, в селі Крячківка, де проводить літний кобзарський табір. Там американець навчає майстрування та грі на вересаївській кобзі, кобзарській бандурі, панській бандурі, мамаївській кобзі, лірі, торбані і гуслях. Нині Юрій Фединський у турне країнами Євросоюзу. На зустрічах він знайомиться із представниками українських громад, розповідає про історію традиційних музичних інструментів та грає на них. Радіо Свобода побувало на одній з таких зустрічей і розпитало американця про його захоплення.

