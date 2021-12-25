Фединський почав вивчати музичні інструменти тих часів, зокрема кобзи, торбани і бандури та виготовляти їх самотужки. Фединський заснував кобзарський цех на Полтавщині, в селі Крячківка, де проводить літний кобзарський табір. Там американець навчає майстрування та грі на вересаївській кобзі, кобзарській бандурі, панській бандурі, мамаївській кобзі, лірі, торбані і гуслях. Нині Юрій Фединський у турне країнами Євросоюзу. На зустрічах він знайомиться із представниками українських громад, розповідає про історію традиційних музичних інструментів та грає на них. Радіо Свобода побувало на одній з таких зустрічей і розпитало американця про його захоплення.
«Кобзарство – спосіб подолати московську пропаганду» – американець, який переїхав в українське село (відео)
Юрій Фединський народився в США в 1975 році. Однак після того, як Україна стала незалежною, американець вирішив повернутися до країни, де жили його пращури. Повернувшись він настільки надихнувся українською культурою та історією, що почав займатися відновленням традицій кобзарства.
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