«Карпати журяться»: на 34-му році життя помер цимбаліст-віртуоз Петро Сказків

На 34-му році життя від швидкоплинного раку помер відомий український віртуоз-цимбаліст, фіналіст сьомого сезону телешоу «Україна має талант» Петро Сказків. Радіо Свобода зібрало реакції на цю трагічну подію.

12 грудня 2020 року Петро Сказків написав про свою хворобу і попросив про допомогу.

«Привіт, друзі! 1,5 місяця тому я потрапив до лікарні з пневмонією, а згодом лікарі діагностували в мене плоскоклітинний рак легень G2», – повідомив він на своїй сторінці у фейсбуці.

Попри лікування і допомогу знайомих і незнайомих людей, 4 лютого 2021 року Петро Сказків помер. Йому було 33 роки.

«Через його цимбали говорили Карпати і Україна»

Народився Петро Сказків 15 травня 1987 року у Ворохті на Івано-Франківщині у родині музикантів. Грати на цимбалах його навчив батько.

Творчий псевдонім Petro Tsymbal, який узяв собі музикант, став широко відомим, дійшовши до фіналу сьомого сезону телешоу «Україна має талант».

На цимбалах та інших музичних інструментах він грав віртуозно, а його імпровізації викликали захват у слухачів.

Виступав Сказків і сам, та разом із гуртом «Петровичі», де більшість музикантів, як і сам цимбаліст, були Петровичами по батькові.

Сказків грав під час Революції гідності в Києві, і на сході України – у 2014 році.

Багато треків музикант записав на площах міст, на березі моря, і, звісно, у Карпатах.

«Ти наша гордість. Ти частина історії Ворохти! Мелодія Твоїх цимбалів буде лунати нашими горами... Ми не забудемо тебе, Петрику!!!» – написали на своїй сторінці друзі музиканта із Молодіжної ради Ворохтянської громади.

Катя Чілі назвала Петра Сказківа одним із найкращих цимбалістів України.

«Його гра була пристрасною, віртуозною і щирою. Ще зовсім недавно Петро брав участь у фестивалі «Козак Фест Афіни», який підтримує Територія А. І я з величезним задоволенням оголошувала його перемогу. Петро отримав гран-прі. І ми мріяли, що після локдаунів він обов’язково виступить на фестивальній сцені в Афінах», – написала співачка, голова журі фестивалю «Козак Фест Афіни» Анжеліка Рудницька.

Світла душа і непересічний музикант

Радіо Свобода зібрала декілька коментарів із соціальних мереж, де пишуть про смерть Петра Сказківа:

«Унікальний цимбаліст. Фантастично вишукано і легко імпровізував зі стилями –від техно до фольклору».

«Подорожував із цимбалами та посмішкою Україною і світом. Грав на великих сценах і карпатських полонинах»

«Через його цимбали говорили Карпати і Україна»

«Вчив музиці дітей. І то так, як ніхто інший»

«Де б не був, діставав пальцетки і створював якийсь трансцендентний вир навколо. Коли втрачаються форми, змісти є лише звук і потік енергії»

«Його інтерпретації – це транслювання через цимбали звуків і ритмів самої природи, серед якої він ріс і жив»

«Через його музику говорили Карпати»

«Талант. А ще винятково світла і добра людина»

«Яскравий представник новоукраїнської сучасної музики, у якій традиція звучить як нове слово у культурі, зрозуміле для усіх людей на усіх континентах».

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