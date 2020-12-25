Київський поліцейський оркестр виконав «Щедрик»

Київський поліцейський оркестр виконав композицію «Щедрик» українського композитор Микола Леонтович. Відповідне відео столична поліція оприлюднила на своєму ютубі.

25 грудня римо-католицька церква, більшість протестантських церков та більшість православних церков світу святкують Різдво за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. З 2017 року ця дата є офіційним вихідним днем в Україні.

7 січня українські православні церкви та Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим «старим стилем»).