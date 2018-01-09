10 неймовірно красивих і популярних версій «Щедрика»

«Щедрик, щедрик, щедрівочка...». Ми зібрали для вас 10 версій «Щедрика», які варто почути та побачити.

Англомовна версія «Щедрика» у виконанні гуртів збройних сил США. Композицію виконують члени групи американських військово-повітряних сил Тихоокеанського регіону, група берегової охорони США, група морських піхотинців США The President's Own, кадетський хор академії ВВС США, група американської армії Pershing's Own та група військово-морського флоту США Sea Chanters:

Мелодія «Щедрика» на віолончелі у виконанні гурту The Piano Guys:

Англомовна версія «Щедрика» у виконанні гурту Pentatonix:

Мелодія «Щедрика» у виконанні піаніста Девіда Гікена:

Англомовна версія українського «Щедрика» у виконанні Вашингтонського хору:

Співачка Кеті Мелуа разом із жіночим хором Горі виконують «Щедрика» Леонтовича на британському каналі ВВС:

«Щедрик» на скрипці у виконанні американської скрипальки Ліндсі Стерлінг:

Англомовна версія «Щедрика» у виконанні англійською хлопчачою вокальною групою Libera Official:

Англомовна версія «Щедрика» у виконанні Мормонського табернакального хору:

Інструментальна мелодія «Щедрика» у виконанні продюсера, композитора та автора пісень Томмі Профітта:

Український «Щедрик» став невід'ємною частиною американського Різдва. Подивіться сюжет про те, як це власне сталося: