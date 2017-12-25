«Я за те, щоб у нас не було взагалі московської церкви» – Доній про святкування Різдва 25 грудня

Гості програми «Ваша Свобода»: Олександр Доній, громадський діяч; Георгій Коваленко, ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості.

За рішенням Верховної Ради, 25 грудня – новий святковий вихідний день. Україна цього року вперше відзначає як державне свято Різдво за григоріанським календарем. 7 січня лишається вихідним днем теж. Народні обранці пояснили необхідність цього закону забезпеченням прав тих вірян, які відзначають Різдво за григоріанським календарем. А секретар РНБО Олександр Турчинов наголошує, що це рішення «посилить євроінтеграцію України та дозволить відірватися від московських календарів та російських імперських стандартів».

​Олександр Лащенко: Пане Доній, ви пропонували вже давно, щоб в Україні відзначали 25 грудня свято Різдва Христового. Ви задоволені – тепер 25 грудня є вихідним?

Для мене важливо в усіх сферах зменшити вплив російської культури на Україну

​Олександр Доній: Все життя, просуваючи українську національну ідею, для мене було важливо в усіх сферах зменшити вплив російської культури на Україну.

З одного боку, Українська держава відокремлена від церкви, що є добре, а з іншого – держава, що також є добре, визнає права українських громадян і йде їм назустріч. В певний час йшла назустріч лише в плані, де у нас збігалися традиції з «русским миром».

Юліанський календар, який взятий частиною православних церков, зокрема в Росії, є поганським. Був прийнятий ще Юлієм Цезарем до Різдва Христового, до появи християнства

Більшість православних церков ще в 1923 році в Константинополі наблизилися до єднання християнського світу. Юліанський календар, який взятий традиційно досі частиною православних церков, зокрема в Росії, насправді є, як це не смішно, поганським календарем. Був прийнятий ще Юлієм Цезарем до Різдва Христового, тобто до появи християнства. На той момент це був прорив у науці. Водночас не секрет, що він відстає від астрономічного календаря на 120 з чимось років. За 1,5 тисячі років приблизно 10 днів сталася похибка в календарі між юліанським і астрономічним. Папа Григорій ХІІ і запропонував наблизити календар до астрономічного. Православний світ відмовився від цієї ідеї.

Церква – не тільки віра і релігія, церква – ще й велика політика

Церква – це не тільки віра і не тільки релігія, церква – ще й велика політика. Трагічний розкол на східну і західну гілки у європейському християнстві значною мірою пов'язаний саме з політикою.

Східне християнство відмовилося від астрономії не через те, що були менш обізнані, а щоб не підпадати під вплив Риму як більш прогресивного, потужного центру.

Роз’єднання християнства – це трагедія, де незбігання календарів є лише однією з видимих ознак цієї трагедії

Роз’єднання християнства – це трагедія, де незбігання календарів є лише однією з видимих ознак цієї трагедії.

Таке рішення повинне бути не лише з державної точки зору, а й ієрархи церковні повинні наважитися

Християни усього світу повинні показати приклад, якщо закликають до миру і любові, а це в основі християнської релігії, вміння знаходити компроміси, єднання. Таке рішення повинне було бути не лише з державної точки зору, а й ієрархи церковні повинні наважитися.

– Отче Георгію, яке ваше ставлення до рішення Верховної Ради, що 25 грудня – це відзначення Різдва? Хоча 7 січня ніхто не скасовував.

Георгій Коваленко: Саме такий варіант рішення ми теж пропонуємо багато років. Минулого року я був серед тих людей, які ініціювали навіть петицію до президента чи до Верховної Ради. Я за те, щоб відшуковувати нові сенси і ними наповнювати ці дати. Наприклад, з минулого року у Відкритому православному університеті створили подію, яку назвали «Відкриваючи Різдво» – познайомити православних з традиціями християнського світу, західних церков і виступити гостинними господарями.

В Україні дуже багато людей з усього світу. Ще з 2010 року з благословення блаженнішого митрополита Володимира ми навіть служили різдвяне богослужіння 25 грудня

В Україні сьогодні дуже багато людей з усього світу – працівники посольств, міжнародних місій, бізнес-структур, туристів. Ще з 2010 року з благословення блаженнішого митрополита Володимира ми навіть служили різдвяне богослужіння 25 грудня для працівників румунського посольства.

«Навіщо українцям два Різдва?». Моя відповідь: «і – і», не «або – або», не творити нових конфліктів, не розділяти, а наповнювати новими сенсам

Я розумію, що питання до ієрархів. Я не є ієрарх. Тому не пропоную рішень на такому рівні. Я роблю те, що можу зробити. Цього року вийшла книжка «Навіщо українцям два Різдва?». Моя відповідь: «і – і», не «або – або», не протиставляти, не творити нових конфліктів, не розділяти, а наповнювати новими сенсами.

Треба сходити до представника іншої конфесії і подивитися, як людина святкує, порадіти разом з нею. А представники цих конфесій 7 січня прийдуть так само в гості

Можливо, треба сходити до представника іншої конфесії і подивитися, як людина святкує, порадіти разом з нею і переконатися, що вона теж є християнином. А представники цих конфесій 7 січня прийдуть так само в гості.

Ми знайомимося з традиціями світу, починаємо сприймати себе частиною світу, а вже якщо спільнота, держава будуть відзначати 25 грудня, то нікуди не дінуться і ієрархи – теж мають визначатися.

Парафіяни моєї громади вітають таке рішення. Я не бачу цих заперечень у суспільстві. Але розумію про небезпеки. Рішення, які не будуть підтримуватися у тому числі церковною владою, духовенством, можуть призвести до певних конфліктів і потрясінь.

– Народний депутат України від правлячого БПП Анатолій Матвієнко, коли ухвалювали відповідний закон у Верховній Раді, закликав своїх колег «не руйнувати православ’я». Мовляв, це та ж сама «кістка Москві».

Олександр Доній: Анатолій Матвієнко задекларував у декларації взагалі приватну церкву Московського патріархату. Аналогічно і у Петра Порошенка на подвір’ї церква саме Московського патріархату. Це те, що я особисто бачив. Вплив Московського патріархату в Україні залишається колосальним.

Що зробили країни, де більшість населення є православними – Білорусь і Молдова. Вони зробили два вихідних дні

Саме тому рішення, яке ми пропонували, стосувалося не переходу з 7 січня на 25 грудня, що могло б бути витлумачено, на жаль, значною частиною суспільства, а не лише церквою Московського патріархату, дуже неоднозначно (напруга була в обговоренні навіть серед патріотичного середовища, але спадала поступово з кожним роком), а те, що зробили країни, де більшість населення є православними, а одна з них дуже проросійською – Білорусь і Молдова. Вони зробили два вихідних дні.

Варіативність, запропонована світським органом (Верховною Радою), є оптимальною. Є вибір у кожної конфесії в Україні і в кожної громади всередині конфесій, коли їм відзначати Різдво

Варіативність, запропонована світським органом (Верховною Радою), є оптимальною. Тепер є вибір у кожної конфесії в Україні і в кожної громади всередині цих конфесій, коли їм відзначати Різдво, вони матимуть рівні права.

Я виходив з пропозиціями по відзначенню цих дат суто з ідеологічних міркувань – української ідеї, а не з християнства. Після усвідомлення більшості населення України. Це може бути достатньо тривалий процес перехідний. І ми усвідомлюємо небезпеки.

Я за те, щоб у нас не було взагалі московської церкви

Я за те, щоб, зрештою, у нас не було взагалі московської церкви. Але розумію, наскільки це тривалий процес, наскільки залежить не лише від рішення Ради, а від самоусвідомлення. Це (перехід на святкування Різдва 25 грудня – ред.) може бути 10 років, а може бути й 110 років. Поступово населення до цього дозріє.

Навіть всередині УПЦ на Буковині парафії, які служать за новим стилем, за новоюліанським стилем (Різдво відзначають 25 грудня – ред.). Влада ухвалила мудре рішення

​Георгій Коваленко:У нас є навіть всередині УПЦ на Буковині парафії, які служать за новим стилем, за новоюліанським стилем (Різдво відзначають 25 грудня – ред.). Влада ухвалила мудре рішення. Традиції, культура – речі, які зберігаються століттями.

Зараз говоримо про московський вплив, але насправді маємо розуміти, що це наш вплив на схід. Декілька років тому, коли була ще можливість поїхати на схід, я приїхав до Москви 3 чи 4 січня – був вражений, що всю ілюмінацію з площ прибирали. Я кажу: як – Різдво ж! «Всё уже – Новый год закончился!».

В офіційних документах РПЦ заборонялися колядки. А зараз в Росії співають колядки, але українські, бо інших на сьогодні немає

Не треба забувати, що наш вплив, у тому числі релігійний, дуже потужний на схід. Саме звідси на схід йшла проповідь, багато саме українців сьогодні по території і Російської Федерації. В офіційних документах РПЦ кінця ХІХ– початку ХХ століття просто заборонялися колядки. Називали: це «південноросійська традиція». А зараз, у тому числі і в Російській Федерації, співають колядки, але українські, бо інших на сьогодні немає.

З одного боку, треба захищатися, а з іншого – впливати, щоб люди почали вести себе по-християнські і не застосовували силу, де треба знаходити порозуміння.

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