В Україні відтепер буде «два Різдва»?

Київ – Цього року вперше в історії українці матимуть можливість святкувати Різдво 25 грудня разом з усіма іншими християнами, які користуються григоріанським календарем. Влада зробила цей день вихідним, відтак українці отримали можливість обирати, чи святкувати Різдво за григоріанським, чи юліанським календарем. Дехто ж радіє можливості святкувати двічі.

Ідея перевести святкування Різдва в Україні у відповідність до календаря, яким українці користуються у світському житті, не є новою. Представники церков і громадськості пропонували відмовитись від святкування релігійних свят за старим юліанським календарем і перейти на чинний – григоріанський, або ж на практично тотожний новоюліанський, як це зробила на початку ХХ століття більшість православних церков.

Центральні площі та вулиці українських міст комунальні служби прикрашають святковою ілюмінацією, у торговельних центрах розпочали сезон різдвяних знижок на товари, ресторани і кав’ярні запрошують до себе відзначати Різдвяні свята – і 25 грудня, і 7 січня. У Києві 19 грудня – на святого Миколая за православною традицією – запалили вогні на головній ялинці країни.

А у храмах різних християнських конфесій священики і миряни проводять благодійні акції на підтримку українських бійців на передовій, дітей-сиріт і жителів Донбасу, які опинились на лінії розмежування. До благодійних акцій долучаються волонтери.

Подарунки доправлять на Донбас священики і волонтери напередодні 25 грудня, заявив напередодні секретар служби соціального служіння Всеукраїнської ради церков, капелан, представник Української православної церкви Київського патріархату отець Сергій (Дмитрієв). За його словами, рішення влади офіційно відзначати Різдво за григоріанським і юліанським календарем нарешті зрівняло у правах вірних римо-католицької і православної конфесій.

Серед бійців бригади з Новоград-Волинського були римо-католики. І ось 25-е число, Різдво, і командир їм дав можливість не чергувати у Різдвяну ніч. Я відслужив Службу Божу для римо-католиків

«Ми (православні) святкували Різдво з 6 на 7 січня, а християни латинського обряду – з 24 на 25 грудня. Ми одне одного вітали, наприклад, я зі своїми парафіянами ходив до костьолу, і ми співали колядки. А потім римо-католики йдуть до нас. А у 2016 році я після (дня) святого Миколая приїхав привітати військовослужбовців на Донбас, до Гранітного. І там серед бійців бригади з Новоград-Волинського були римо-католики. І ось 25-е число, Різдво, і командир їм дав можливість не чергувати у Різдвяну ніч. Ми там відсвяткували, я відслужив Службу Божу для римо-католиків», – згадує отець Сергій в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет не виключає, що православні українці святкуватимуть Різдво христове 25 грудня разом з більшістю православного світу. При цьому все залежить від вірян: якщо «віруючий народ» скаже так, церква підтримає таке рішення, каже патріарх Філарет.

На християнські свята служби на передовій для різних конфесій проводить і греко-католик, капелан отець Микола (Мединський). За його словами, офіційне відзначення Різдва за новим і за старим стилем не тільки урівнює у правах вірних різних конфесій, а й єднає українців.

25 грудня – низка православних церков святкують Різдво саме у цей день разом із західним світом. Це зближення церковних традицій

«25 грудня – низка православних церков святкують Різдво саме у цей день разом із західним світом. І це нормально, жодна з цих церков не вважає себе обмеженою у правах. Взагалі ж це є важливо задля блага церкви – зближення церковних традицій, повернення до екуменічного монологу. Я ставлюсь до цього позитивно», – наголошує отець Микола у розмові з Радіо Свобода.

Протоієрей отець Іван (Тронько) з Української православної церкви (Московського патріархату) каже: 25 грудня Різдво відзначають чимало церков православного світу. А рішення української влади відзначати Різдво на офіційному рівні 25 грудня не забирає у православних вірян права святкувати його 7 січня, зауважує священик.

Чому людина, яка відзначає Різдво 25 грудня, за новим стилем, повинна цього дня йти на роботу? Це несправедливо

«Не бачу проблеми, що комусь не подобається рішення держави (щодо 25 грудня – ред.). Я ж на це дивлюсь як на можливість держави у наші післярадянські часи повернутись обличчям до народу – це головне. Це – радість для багатьох людей, тож чом би й ні, якщо для когось це важливо: чому людина, яка відзначає Різдво 25 грудня, за новим стилем, повинна цього дня йти на роботу? Це несправедливо», – зазначив священик в ефірі Радіо Свобода.

А ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості Божої Георгій Коваленко пропонує не протиставляти 25 грудня і 7 січня, оскільки в основі свята – Різдво Христове. Тож варто поміркувати над тим, яким сенсом наповнити Різдво Христове.

Нам, православним, які традиційно святкували Різдво 7 січня, треба спочатку визначитись, що у нас буде 25 грудня. Це може бути днем різдвяної гостинності

«Нам, православним, які традиційно святкували Різдво 7 січня, треба спочатку визначитись, що у нас буде 25 грудня. Бо ми тепер маємо вихідний, і я гадаю, що це дуже позитивний момент для того, щоб наповнити сенсом цей день. Це може бути днем різдвяної гостинності, бо в Україні нині живе багато людей з різних країн світу, бо ми відкриті світові. Я думаю, що ми як гостинні господарі маємо для них створити свято. А з другого боку, для українців 25 грудня – це щаслива нагода познайомитися з різдвяними традиціями інших народів й відкрити для себе світ», – наголошує отець Георгій в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Щоправда, не всі православні священнослужителі підтримують рішення святкувати Різдво 25 грудня: в УПЦ (Московського патріархату) кажуть про «антинародність» ухваленого народними депутатами рішення і прогнозують імовірне «роз’єднання» українців унаслідок нібито «перенесення» Різдва.

УПЦ Київського патріархату, посилаючись на традиції, пропонує своїм вірянам самим вирішувати, коли відзначати Різдво Христове.

Думки вірян з різних православних конфесій розділились: на запитання Радіо Свобода, коли вони святкуватимуть Різдво, люди відповіли по-різному:

– Прийнято відзначати 6–7 січня. Ми не звикли до 25 грудня. Можливо, з часом, або ж молоде покоління буде два свята відзначати.

– По-старому будемо відзначати, ми – православні українці.

– Я планую 25 грудня відзначати, тому що вважаю, що весь цивілізований світ Різдво відзначає 25 грудня. Я давно хотів, щоб у нас в Україні з усім світом разом відзначали Різдво.

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