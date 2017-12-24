Порошенко привітав вірян із Різдвом за григоріанським календарем

Президент України Петро Порошенко вийшов з вітальним зверненням до вірян, які святкують Різдво за григоріанським календарем – 25 грудня.

«Вперше як державне свято ми відзначаємо Різдво Христове за григоріанським календарем – разом із більшістю усього християнського світу, спільно із Європою. Верховна Рада ухвалила, а я підписав Закон, і віднині 25 грудня – вихідний день. Але ми жодним чином не зазіхаємо на давню добру традицію святкувати Різдво 7 січня, шануємо її та поважаємо. Обирати собі календар – це є особисте право кожного, а от завдання держави – гарантувати таке право і дати можливість вибору», – заявив президент.

За словами Порошенка, особисто він має намір святкувати двічі.

«Україна – унікальна в своїй віротерпимості й повазі до релігійних почуттів. Ми – це православні, греко-католики, римо-католики. Ми – ціле різнобарв’я протестантських церков. Ми – мусульмани та іудеї. Ми всі разом – українці», – наголосив політик.

Вперше цього року 25 грудня Різдво за новим стилем є вихідним днем. Свято у цей день відзначають в Україні, зокрема, приблизно 11 тисяч релігійних католицьких і протестантських громад, які святкують Різдво за григоріанським календарем – 25 грудня.

Опівночі в храмах пройдуть святкові меси. Наймасовіша – в соборі Святого Петра у Ватикані. Її проведе папа Римський Франциск. Він звернеться з традиційним різдвяним посланням. У багатьох країнах християни сьогодні дотримуються суворого посту. День завершиться різдвяною вечерею і подарунками.

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