У США повідомили результати перших досліджень штаму «омікрон»

Із 43 відомих випадків заражень на штам COVID-19 «омікрон» у США, більшість виявлено у вакцинованих осіб. Симптоми хвороби, здебільшого, не були важкими. Про це під час брифінгу повідомила директорка Центрів США з контролю над захворюваннями (CDC) Рошель Валенські, передає «Голос Америки».

Перший випадок зараження штамом «омікрон» у США було виявлено 1 грудня 2021 року. Найперше повідомлення про симптоми серед 43 досліджуваних випадків «омікрону» було зареєстровано 15 листопада, повідомили в Центрі США з контролю над захворюваннями (CDC).

80% відомих випадків заражень на штам «омікрон» у США виявлено у осіб, які пройшли повну вакцинацію, шестеро раніше перехворіли на COVID-19.

Майже у всіх захворювання протікало в легкій формі, повідомила директорка CDC Рошель Валенські. Вона зазначила, що легка форма хвороби відповідає очікуванням для вакцинованих осіб. Один захворілий потребував 2-денного лікування в стаціонарі.

Iтам «омікрон», як виглядає, є ще більш заразнішим, ніж штам «дельта».

Наразі більше 99,9% випадків заражень на коронавірус у США припадає на штам «дельта», наголосили епідеміологи.

Для того, щоб стримати поширення коронавірусної інфекції і запобігти важким наслідкам COVID-19 CDC наголошує на необхідності^

вакцинацій,

дотримання маскового режиму,

провітрювання приміщень,

карантину та ізоляції.

«Хоча ми не маємо всіх відповідей на штам «омікрон», попередні дані вказують, що додаткова вакцинація від COVID-19 допомагає посилити захист проти «Омікрону», – додала Валенські.

Дуже високі темпи поширення «омікрону» вже давали вченим привід припустити, що вакцини проти нього не такі дієві. Хоча третя – бустерна доза, суттєво знижує ризик зараження.

Наразі, кількість випадків зараження новим варіантом коронавірсу подвоюється кожні два-три дні.

За даними британського агентства громадської охорони здоров'я, передає BBC , до середини грудня «омікрон» може стати домінуючим варіантом коронавірусу. Якщо ж зростання продовжиться нинішніми темпами, то до кінця грудня він досягне позначки 100 тисяч нових випадків на день, що може значно ускладнити роботу медичних закладів.