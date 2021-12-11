Коронавірус: в Україні за добу виявили 10 133 хворих

Протягом доби 10 грудня в Україні виявили 10 133 хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я вранці 11 грудня.

Серед нововиявлених хворих 991 дитина та 199 медичних працівників. Протягом доби госпіталізували 2 307 хворих, 446 людей померли, у 25 861 хворого констатували одужання.

Протягом доби також вакцинували понад 168 тисяч людей, з них 112 561 людина – повністю імунізовані.

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Загалом за час кампанії з вакцинації щепилися понад 14 мільйона людей, з них 12,36 мільйона отримали дві дози.

За офіційними даними, від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 3,55 мільйона людей, з них 290 789 померли.