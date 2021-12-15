Коронавірус: в Україні за добу виявили 8109 хворих

Протягом доби 14 грудня в Україні виявили 8109 хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я вранці 15 грудня (минулого тижня у середу повідомляли про 9371 нового хворого).

Серед нововиявлених хворих 707 дітей та 182 медичні працівники. Протягом доби госпіталізували 2280 хворих, 356 людей померли, у 26307 хворих констатували одужання.

Протягом доби також вакцинували майже 143 тисячі людей, з них 95 784 людини – повністю імунізовані.

Загалом за час кампанії з вакцинації щепилися понад 14,2 мільйона людей, з них 12,6 мільйона отримали дві дози.

За офіційними даними, від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 3,57 мільйона людей, з них 91 958 померли.