Коронавірус: Кіпр з 15 грудня запроваджує обов’язкові експрес-тести для туристів

Кіпр запроваджує обов’язкові експрес-тести на COVID-19 для туристів, повідомила пресслужба Консульського відділу посольства України в Кіпр.

«З 15 грудня 2021 року пасажири, які прибувають до Республіки Кіпр, зобов’язані здати експрес-тест через 72 години після прибуття. Тести будуть безкоштовними за умови наявності посадкового талону і документа, що посвідчує особу. Особи, щеплені бустерною дозою, проходити тестування не зобов’язані», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними консульського відділу, з 15 грудня запроваджується обов’язковий карантин у державних карантинних центрах для всіх осіб, у яких підтверджено штам «омікрон» або будь-який інший майбутній різновид його мутації. Особи, які контактували з такими хворими, повинні перебувати на самоізоляції незалежно від наявності у них усіх необхідних доз вакцинації.

Досі в’їзд до Кіпру був можливий за умов вакцинації або негативного тесту на коронавірус.

Європейський союз 9 листопада офіційно підтвердив виключення України з рекомендованого списку безпечних для подорожей країн у звʼязку з поширенням коронавірусної інфекції нового типу.