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Новини | Коронавірус

Кулеба повідомив про оновлення в списку країн ЄС, які пускатимуть вакцинованих українців. Їх стало 12

До Словаччини українці зможуть вʼїжджати за умов проходження повного курсу вакцинації

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про нові країни Європейського союзу, які дозволяють вʼїзд громадян України за умов проходження повного курсу вакцинації від коронавірусної інфекції нового типу.

12 листопада до цього переліку додалася Словаччина. Це вже 12-та з 27 країн-членів ЄС, яка вдалася до такого кроку.

11 листопада аналогічні рішення ухвалили Франція, Швеція та Ірландія.

При цьому Швеція санкціонує вʼїзд і за умови наявності негативного тесту на COVID-19, а для Ірландії вистачить і сертифікату про одужання.

Раніше український міністр також повідомляв, що низка країн Європейського союзу дозволяють українцям в’їзд за умови проходження повного курсу вакцинації препаратами, визнаними в блоці. Це Бельгія, Нідерланди, Австрія, Данія, Естонія.

В’їзд до Кіпру можливий за умов вакцинації або негативного тесту на коронавірусу. Чехія та Хорватія не змінювали умов в’їзду.

Європейський союз 9 листопада офіційно підтвердив виключення України з рекомендованого списку безпечних для подорожей країн у звʼязку з поширенням коронавірусної інфекції нового типу.

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