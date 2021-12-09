Румунія оновила правила в’їзду на територію країни в умовах пандемії COVID-19, попереджає Державна прикордонна службв України.

«Відповідно до інформації, наданої румунською стороною, у період з 00:00 10.12.2021 року по 24:00 08.01.2022 року, в’їзд на територію Румунії, без необхідності проходження 14-денної ізоляції за домашньою/задекларованою адресою, можливий лише для осіб, які, окрім сертифікату про вакцинацію, мають сертифікат про негативний результат тесту RT-PCR на зараження вірусом SARS-CoV-2, проведеного не більше ніж за 48 годин до в’їзду в Румунію», – йдеться в повідомленні.

Інформація внесена до інтерактивної карти на сайті МЗС України для мандрівників.