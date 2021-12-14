Близько 110 тисяч українців протермінували другу дозу вакцини від COVID-19 – МОЗ

Близько 110 тисяч українців протермінували введення другої дози антиковідної вакцини, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу 14 грудня.

Кузін повідомив, що, за даними електронної системи охорони здоров’я України за серпень-жовтень, невакциновані мають у п’ять разів вищий ризик госпіталізації і в майже дев’ять разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Він також нагадав, що Міністерство охорони здоров’я дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям, які мають для цього медичні покази: людям із ВІЛ, онкологічними захворюваннями, після трансплантації, пацієнтам із низкою інших імунодефіцитних станів. Для цього пацієнти мають звернутися до свого сімейного чи профільного лікаря.

Станом на 14 грудня, за даними МОЗ, принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплені понад 14 мільйонів українців.