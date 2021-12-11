Україна отримала 50 мільйонів євро кредиту від банку ЄС на вакцинацію від COVID-19

Європейський інвестиційний банк надав Україні анонсований на початку року кредит на 50 мільйонів євро для закупівлі вакцин від коронавірусної хвороби, повідомляє Міністерство охорони здоров’я 11 грудня.

За повідомленням, фінансова установа Європейського Союзу перерахувала кошти 10 грудня.

«Ці кошти допоможуть Міністерству охорони здоров’я закупити вакцини від COVID-19, забезпечивши значну частку від кількості, передбаченої національним планом вакцинації України у 2022 році. Кредит підтримає систему охорони здоров’я країни та підвищить спроможність України у боротьбі з пандемією COVID-19», – заявляють у пресслужбі відомства.

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Як пояснюють у МОЗ, ЄІБ перепрофілював частину коштів вже наявної фінансової угоди за Програмою розвитку муніципальної інфраструктури на 400 мільйонів євро, яку підписав із Україною в 2015 році. Київ ратифікував це перепрофілювання в жовтні 2021 року. Кредит виділений у рамках цієї угоди на фінансування заходів протидії пандемії.

МОЗ цитує голову представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса, який висловив сподівання, що кредит «пришвидшить процес вакцинації в Україні».

Очікується, що вакцини за виділені кошти закуповуватиме британська компанія Crown Agents, яку український уряд затвердив на початку року.

За даними МОЗ, загалом за час кампанії з вакцинації щепилися понад 14 мільйонів людей, з них 12,36 мільйона отримали дві дози.