Мінцифри оголосило пілотний запис на отримання виплати за вакцинацію

У застосунку «Дія» запрацювала функція запису на пілотну версію проєкту «єПідтримка» з виплат за вакцинацію, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

За планами міністерства, команда «Дії» збиратиме заявки протягом трьох днів і 13 грудня відкриє пілотну послугу для тих, хто встиг їх подати.

«Для участі у проєкті треба оновити застосунок до останньої версії, увійти в застосунок Дія та відповісти на запрошення – просто натиснути «Записатися». Для тих українців, хто не братиме участь у пілоті проєкту єПідтримка, послуга буде доступна лише з 19 грудня», – йдеться в заяві відомства.

Подати заявку можуть повністю вакциновані громадяни України, які мають «зелений» сертифікат у «Дії» та старші за 18 років.

За інформацією проєкту, для отримання виплати потрібно буде зареєструвати окрему картку в одному з банків-партнерів програми. Кошти з цієї картки можна буде витратити лише товари та послуги тих категорій, які визначив Кабінет міністрів. Це:

квитки на потяг чи літак у межах України

квитки в театри, музеї, кінотеатри, на виставки чи концерти

спортзали

книги

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що перший етап програми з виплат за вакцинацію буде реалізовуватися з 19 по 29 грудня.

Президент України Володимир Зеленський 8 грудня підписав закон про виділення з держбюджету восьми мільярдів гривень на виплату однієї тисячі гривень вакцинованим за програмою «е-Підтримка».