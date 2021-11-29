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Новини | Коронавірус

Поліція повідомила про 145 проваджень за тиждень через фальшиві COVID-документи

Підроблення та використання фальшивих сертифікатів про вакцинацію та COVID- тестів передбачає кримінальну відповідальність

У Нацполіції повідомили, що з 22 до 28 листопада слідчі розпочали 145 кримінальних проваджень за фактами підроблення та використання COVID-документів.

«39 особам вже повідомлено про підозри у вчиненні правопорушення. Наразі поліцейські скерували до суду 33 обвинувальні акти за фактами підроблення та використання COVID-документів», – йдеться в повідомленні.

Водночас, за 27 та 28 листопада на території аеропорту «Бориспіль» 31 особа показала документи про вакцинацію з ознаками підробки.

Підроблення та використання фальшивих сертифікатів про вакцинацію та COVID- тестів передбачає кримінальну відповідальність.

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