У Мінцифри заявили про можливість завантажити COVID-сертифікат із застосунку «Дія» у форматі PDF

У застосунку «Дії» зʼявилась можливість згенерувати COVID-сертифікат на основі ПЛР-тесту у форматі PDF, повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Зробили це для вашої зручності, оскільки відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто все одно додатково скачує сертифікат з порталу, робить скріншоти QR. Тепер у кілька кліків можете це зробити у додатку», – написав Федоров.

Документ зберігатиметься у памʼяті смартфона у форматі PDF.

Тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів у застосунку «Дія» почалося на початку листопада.

Українські COVID-сертифікати у «Дії» офіційно визнані у ЄС, тому українці можуть вільно з ними подорожувати. Уже понад 900 тисяч українців отримали свої міжнародні COVID-сертифікати про вакцинацію.