Коронавірус: в Україні за добу виявили 7283 хворих

Протягом доби 13 грудня в Україні виявили 7283 хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я вранці 14 грудня (минулого тижня у вівторок повідомляли про 8655 нових хворих).

Серед нововиявлених хворих 566 дітей та 134 медичні працівники. Протягом доби госпіталізували 1123 хворих, 387 людей померли, у 27130 хворих констатували одужання.

Протягом доби також вакцинували майже 130 тисяч людей, з них 86 786 людей – повністю імунізовані.

Загалом за час кампанії з вакцинації щепилися понад 14 мільйонів людей, з них 12,54 мільйона отримали дві дози.

За офіційними даними, від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 3,57 мільйона людей, з них 91 602 померли.