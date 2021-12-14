Pfizer заявила про майже 90% ефективності таблеток від коронавірусу

Американська фармацевтична компанія Pfizer 14 грудня оголосила, що її антикоронавірусні таблетки ефективні на майже 90 відсотків у запобіганні госпіталізації та смертям пацієнтів із високим ризиком.

Останні лабораторні дані, як вказує виробник ліків, свідчать, що препарат зберігає свою ефективність і проти швидкого поширення штаму «омікрон».

Американський виробник ліків минулого місяця заявив, що пероральний препарат був приблизно на 89% ефективним у запобіганні госпіталізації або смерті в порівнянні з плацебо, з огляду на проміжні результати з участю близько 1200 людей. Дані остаточного аналізу включають ще 1000 учасників.

Жодна людина у дослідженні, хто отримала ліки від Pfizer, не померла, йдеться у звіті.

Таблетки Pfizer приймають разом із противірусними препаратами такими як «Ритонавір» кожні 12 годин протягом п’яти днів після появи симптомів.

Pfizer також озвучила перші дані іншого дослідження, які вказують, що лікування зменшило кількість госпіталізацій приблизно на 70% у дорослих зі «стандартним ризиком» і декого з вакцинованих із «підвищеним». Але остаточні дані цього дослідження ще планують оприлюднити пізніше.

Минулого місяця Pfizer подала дані до FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів), попросивши дозволу на екстрене використання препарату.

Наразі в США не існує жодних оральних противірусних засобів для лікування COVID-19.