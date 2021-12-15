Вінницька і Хмельницька області вийшли з «червоної» зони

Від півночі 15 грудня на території Вінницької та Хмельницької областей скасований «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на початку тижня.

За словами заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, в регіонах спостерігається стабілізація епідситуації і досягнуто показників, які характеризують відсутність ознак, передбачених «червоним рівнем».

Зокрема, у Вінницькій і Хмельницькій областях покращені три основні показники: завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичним киснем, коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусною інфекцією і рівень зростання госпіталізації з підтвердженими й підозрілими випадками COVID-19.

В уряді повідомили, що головам ОДА доручили забезпечити дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів, як для «жовтої» зони.

На даний час, за даними МОЗ, у «червоній» зоні епіднебезпеки залишаються вісім областей України.

За офіційними даними, від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 3,57 мільйона людей, з них 91 958 померли.