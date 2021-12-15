Число жертв COVID-19 у США перевищило 800 тисяч

Сполучені Штати перетнули позначку 800 тисяч смертей від коронавірусної інфекції нового типу, свідчать дані університету Джонса Гопкінса

Президент США Джо Байден 14 грудня назвав цю цифру «трагічною віхою», закликавши нещеплених зробити щеплення, а щеплених — отримати ревакцинацію.

Близько 200 мільйонів американців повністю вакциновані, це близько 62 відсотків населення. Більшість смертей від вірусу – серед нещеплених. Сполучені Штати мають найвище зареєстроване число загиблих серед усіх країн, хоча на них припадає лише 4% населення світу. Близько 15% із 5,3 мільйона зареєстрованих у світі смертей від коронавірусу припадає на Сполучені Штати. Вважається, що справжня кількість загиблих у всьому світі значно вища через випадки, які не помічали або приховували.

У Сполучених Штатах спостерігається зростання числа випадків захворювання та смертності, коли дуже заразний варіант «омікрон» викликає тривогу в усьому світі і, як очікується, стане домінантним штамом протягом кількох тижнів. «Омікрон» поширюється зі швидкістю, яку ми не бачили з жодним попереднім варіантом», – сказав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус на брифінгу 14 грудня. Перші дані свідчать, що «омікрон» краще ухиляється від наявних вакцин, хоча щеплення все ще забезпечує значний захист від тяжкого перебігу хвороби і смерті.