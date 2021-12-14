Данія та Норвегія: «омікрон» стане панівним штамом уже цього тижня

Представники органів охорони здоровʼя Данії та Норвегії прогнозують, що цього тижня варіант «омікрон» стане провідним штамом COVID-19 в обох країнах, обігнавши «дельту», яка дотепер була домінантним штамом у всьому світі.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід також заявив 13 грудня, що «омікрон» буде провідним варіантом у Лондоні впродовж наступних 48 годин, відзначивши швидке поширення цього варіанту з моменту його першого виявлення в Південній Африці наприкінці листопада. «Жодний варіант COVID-19 не поширювався так швидко», – сказав Саджид Джавід у парламенті.

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в цій країні одна людина померла після зараження варіантом «омікрон», це стало першою підтвердженою смертю у світі від нового штаму. Очікується, що кількість випадків COVID-19 у Канаді швидко зросте найближчими днями через поширення варіанту «омікрон», сказав високопоставлений представник системи охорони здоров’я країни. У Сполучених Штатах кількість нових випадків зараження зросла більш ніж на 40% після свята відзначення Дня подяки майже два тижні тому, коли люди традиційно збиралися в родинному колі.