Британська влада: «омікроном» щодня заражається до 200 тисяч людей

Влада Великої Британії вважає, що новим штамом COVID-19, який отримав назву «омікрон», щодня у всій країні заражаються близько 200 тисяч людей. Як зазначає Бі-Бі-Сі, ця цифра ґрунтується на науковому моделюванні, а не на офіційній статистиці.

Наразі у Британії підтверджено близько пʼяти тисяч випадків заражень «омікроном», проте їхня кількість стрімко зростає і подвоюється кожні два-три дні. Зараз на його частку припадає понад 44% всіх захворювань на коронавірусну інфекцію в Лондоні, і в найближчі два дні новий варіант стане домінантним у британській столиці, вважає влада.

Науковці припускають, що третя доза вакцини, так зване бустерне щеплення, дасть достатній захист від нового штаму, який вміє ефективніше оминати наявні вакцини.

13 грудня премʼєр-міністр Борис Джонсон повідомив про перший випадок смерті пацієнта, інфікованого «омікроном». Водночас, за його словами, із 10 заражених новим штамом, які зараз перебувають у лікарнях, більшість отримали дві дози вакцини. Людям варто перестати вважати, що цей штам є мʼякшим, сказав Джонсон і порадив якнайшвидше пройти ревакцинацію.

Науковці припускають, що третя доза вакцини, так зване бустерне щеплення, дасть достатній захист від нового штаму, який вміє ефективніше оминати наявні вакцини. Раніше британська влада оголосила, що бустерне щеплення до Нового року має зробити все доросле населення країни, внаслідок чого з понеділка в центрах вакцинації вишикувалися довгі черги.

Всесвітня організація охорони здоровʼя заявила 14 грудня, що очікує на зростання кількості госпіталізацій і смертей у процесі збільшення кількості випадків, повʼязаних із варіантом «омікрон», що викликає занепокоєння.

Новий штам уперше виявили у Південній Африці в листопаді. До 12 грудня, за даними ВООЗ, випадки зараження «омікроном» зафіксували вже у 63 країнах. В Україні, за офіційними даними, випадків зараження новим штамом ще не виявили.

Лікарі називають симптоматику коронавірусної інфекції COVID-19, що викликається новим штамом, схожою на грип. У пацієнтів рідше виникає втрата смаку та нюху, самі симптоми слабші. Проте фахівці попереджають, що заяви про те, що «омікрон» спричиняє легкий перебіг хвороби – безвідповідальні.