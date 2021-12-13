Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Коронавірус

З 15 грудня у Вінницькій та Хмельницькій областях скасовується «червона» зона

У Вінницькій та Хмельницькій областях із середи буде «жовта» зона

З півночі 15 грудня на території Вінницької та Хмельницької областей скасовується «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення ухвалене на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 13 грудня.

За словами заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, в регіонах спостерігається стабілізація епідситуації і досягнуто показників, які характеризують відсутність ознак, передбачених «червоним рівнем».

Зокрема, у Вінницькій та Хмельницькій областях покращенні три основні показники: завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичним киснем, коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусною інфекцією та рівень зростання госпіталізації з підтвердженими та підозрілими випадками COVID-19.

В уряді повідомили, що головам ОДА доручили забезпечити дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів, як для «жовтої» зони.

На сьогодні на коронавірусну хворобу, за даними Міністерства охорони здоров’я, продовжує хворіти 266 тисяч українців, 40% дорослих українців (12,46 млн) уже отримали повний курс щеплення.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG