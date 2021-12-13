З 15 грудня у Вінницькій та Хмельницькій областях скасовується «червона» зона

З півночі 15 грудня на території Вінницької та Хмельницької областей скасовується «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення ухвалене на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 13 грудня.

За словами заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, в регіонах спостерігається стабілізація епідситуації і досягнуто показників, які характеризують відсутність ознак, передбачених «червоним рівнем».

Зокрема, у Вінницькій та Хмельницькій областях покращенні три основні показники: завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичним киснем, коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусною інфекцією та рівень зростання госпіталізації з підтвердженими та підозрілими випадками COVID-19.

В уряді повідомили, що головам ОДА доручили забезпечити дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів, як для «жовтої» зони.

На сьогодні на коронавірусну хворобу, за даними Міністерства охорони здоров’я, продовжує хворіти 266 тисяч українців, 40% дорослих українців (12,46 млн) уже отримали повний курс щеплення.