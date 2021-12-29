Різдвяні ярмарки в деяких країнах Європи зачинені, а світом шириться новий штам «ковіду», який є більш заразним та легше пробиває захист вакцини. Тож нині відусюди радять робити додаткову, бустерну дозу. Деякі імунологи взагалі кажуть про щорічну вакцинацію. Фармацевтичні ж компанії теж не пасли заднього і вже змогли винайти пігулки від «ковіду», які нібито зменшують ризик смертності та госпіталізації. Чи зможуть вони стати панацеєю? Розберемося, чому 2021 рік так і не зміг стати роком перемоги над COVID-19 та чи слід чекати повернення до нормального життя у прийдешньому 2022 році.

