Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

«COVID-2021» – проблеми вакцинації, нові штами та пігулки, які нас врятують? (відеоблог)

«COVID-2021» – проблеми вакцинації, нові штами та пігулки, які нас врятують? (відеоблог)
Embed
«COVID-2021» – проблеми вакцинації, нові штами та пігулки, які нас врятують? (відеоблог)

No media source currently available

0:00 0:07:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Наприкінці 2020-го весь світ святкував появу вакцини і сподівався, що наступний 2021 рік зможе стане останнім у боротьбі з пандемією коронавірусу. Однак чи так сталося насправді?

Різдвяні ярмарки в деяких країнах Європи зачинені, а світом шириться новий штам «ковіду», який є більш заразним та легше пробиває захист вакцини. Тож нині відусюди радять робити додаткову, бустерну дозу. Деякі імунологи взагалі кажуть про щорічну вакцинацію. Фармацевтичні ж компанії теж не пасли заднього і вже змогли винайти пігулки від «ковіду», які нібито зменшують ризик смертності та госпіталізації. Чи зможуть вони стати панацеєю? Розберемося, чому 2021 рік так і не зміг стати роком перемоги над COVID-19 та чи слід чекати повернення до нормального життя у прийдешньому 2022 році.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG