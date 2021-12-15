З 15 грудня змінилися правила в’їзду до Польщі – прикордонники

Від 15 грудня починають діяти зміни щодо перетину кордону для громадян, що прибувають до Польщі з-поза меж Європейського союзу (у тому числі з України), повідомила українська прикордонна служба.

«Під час перетинання кордону, крім сертифіката про вакцинацію, громадяни мають надати результати негативного діагностичного тесту SARS-CoV-2, польською або англійською мовами, зробленого не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону, рахуючи від часу, коли цей тест було зроблено», – йдеться в повідомленні.

Ця вимога не стосується:

учнів, які навчаються на території Польщі чи в сусідній країні

опікунів, що їх супроводжують

дітей, які відвідують дитячі садочки на території Польщі та сусідніх держав у супроводі опікунів.

Про зміну правил в’їзду до Польщі раніше повідомляли у МЗС України.

Польща відкрила кордони для українських туристів 9 вересня цього року, звільнивши від обов’язку перебувати на карантині тих осіб, хто вакцинований від COVID-19 чи перехворів.