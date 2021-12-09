З 15 грудня вакцинованим українцям буде потрібен тест на COVID-19 для в’їзду в Польщу – МЗС

Для громадян України, в тому числі вакцинованих від COVID-19, з 15 грудня буде потрібно здати тест на коронавірусну хворобу для в’їзду до Польщі, повідомило Міністерство закордонних справ.

«З 15 грудня 2021 року кожна особа перед прильотом до Польщі з-поза меж Шенгенської зони ( у тому числі з України) повинна здати тест на COVID-19. Тест слід проводити не раніше ніж за 24 години до вильоту. Вакциновані особи також підлягають обов’язку здачі тесту», – йдеться в повідомленні на сайті «Поради подорожуючим від консульської служби України».

Крім того, мандрівники, незалежно від того, яким транспортним засобом вони прибувають (колективним, індивідуальним чи пішки), з 1 грудня підлягають 14-денному карантину, якщо не відповідають жодній із наступних умов:

пройшли повний курс вакцинації, і минуло 14 днів після отримання останньої дози вакцини (рахуючи від дня, наступного за днем щеплення),

є дітьми до 12 років, які подорожують під опікою дорослих, щеплених проти COVID-19,

були заражені вірусом SARS-CoV-2 (одужали) не раніше ніж за 6 місяців до дня перетину кордону Польщі.

Польща відкрила кордони для українських туристів 9 вересня цього року, звільнивши від обов’язку перебувати на карантині тих осіб, хто вакцинований від COVID-19 чи перехворів.