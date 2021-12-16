Упродовж кількох тижнів «омікрон» стане домінантним штамом у Європі – ECDC

Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC) вважає, що до січня або лютого штам коронавірусної хвороби нового типу «омікрон» стане домінантним варіантом цієї хвороби. Оновлена оцінка оприлюднена 15 грудня, коли системи охорони здоров’я в Євросоюзі борються з варіантом «дельта», який змушує уряди оголошувати про нові обмеження.

Багато європейських урядів закликають невакцинованих робити щеплення, а щеплених — пройти ревакцинацію. 15 грудня кілька країн ЄС почали вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років.

Континентальна Європа та інші країни аналізують досвід Великої Британії, де «омікрон» зараз поширюється найшвидше. 15 грудня у цій країні зафіксовано 78 610 нових випадків зараження, це найвищий підтверджений показник за весь час пандемії. Британські чиновники кажуть, що «омікрон» стане панівним варіантом у всій країні за кілька днів і вже є таким у Лондоні. Голова Агентства охорони здоровʼя Великої Британії доктор Дженні Гарріс заявила, що число випадків «омікрону» подвоюється кожні два дні.