Уряд продовжив карантин на перший квартал 2022 року

Кабінет міністрів продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року, повідомив 15 грудня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року, тобто впродовж першого кварталу щонайменше. Це означає, що всі правила до публічних місць з ковід-сертифікатами, щодо носіння масок, щодо дистанції залишаються в силі», – сказав голова уряду, нагадавши, що з 15 грудня в «червоній зоні» залишаються вісім областей України.

Шмигаль відзначив необхідність збереження темпів вакцинації від COVID-19 до досягнення рівня 70% вакцинованих дорослих громадян України.

В Україні впродовж останніх тижнів спостерігається скорочення числа нових випадків захворювання на COVID-19. За попередню добу, за даними МОЗ, виявили 8109 хворих, минулого тижня в середу повідомляли про 9371 нового хворого. Водночас Всесвітня організація охорони здоровʼя повідомляє про стрімке поширення нового штаму COVID-19 під назвою «омікрон», який є більш заразним за попередні та менш уразливим до наявних нині вакцин. В Україні цей штам ще офіційно не зареєстрували, хоча в деяких європейських країнах очікують, що вже цього тижня він стане домінантним.