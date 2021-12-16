Коронавірус: в Україні за добу виявили 8109 хворих

Протягом доби 15 грудня в Україні виявили 9590 хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я вранці 16 грудня (минулого тижня у четвер повідомляли про 12376 нових хворих).

Серед нововиявлених хворих 864 дитини та 115 медичних працівників. Протягом доби госпіталізували 2089 хворих, 355 людей померли, у 25499 хворих констатували одужання.

Протягом доби також вакцинували майже 143 тисячі людей, з них 95 497 – повністю імунізовані.

Загалом за час кампанії з вакцинації щепилися понад 14,2 мільйона людей, з них 12,7 мільйона отримали дві дози.

За офіційними даними, від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 3,58 мільйона людей, з них 92 313 померли.