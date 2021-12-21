ВООЗ оголосила рекомендації щодо відзначення Різдва та Нового року в умовах поширення штаму «омікрон»

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) напередодні Різдва і Нового року звернулася із рекомендаціями в зв'язку із спричиненою штамом «омікрон» новою хвилею коронавірусної пандемії. Що радять фахівці ВООЗ та інші дослідники? Інформує «Голос Америки».

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адганом Ґебреєсус закликав до обережності з огляду на надзвичайно швидке поширення коронавірусного штаму «омікрон» і запропонував «скасувати, або відкласти» святкування Різдва та зимових свят.

Директор ВООЗ наголосив, що він розуміє бажання людей збиратися разом на свята, однак він радить поки відкласти ці зустрічі і скасувати масові заходи.

«Краще зараз скасувати і відсвяткувати пізніше, ніж святкувати зараз, а потім жаліти», – сказав Ґебреєсус.

«Омікрон» несе ризик повторного зараження

Головна наукова співробітниця ВООЗ Сумая Свамінатан закликала з обережністю ставитися до припущення, що нібито «омікрон» призводить до легкого перебігу хвороби у порівнянні з іншими штамами.

«Оскільки кількість заражених зростає, усі системи охорони здоров’я опиняться під тиском», – наголосила Свамінатан.

Окрім того, дослідники Імперського коледжу Лондона також оголосили застереження. За їхніми даними – загроза повторного зараження «омікроном» у понад 5 разів вища.

Британські науковці як і фахівці ВООЗ сходяться на тому, що за їхніми даними немає підстав вважати, що перебіг COVID-19, викликаний «омікроном» є легшим, від перебігу захворювань, викликаних штамом «дельта» .

ВООЗ знову звернулася до Китаю – країни, де у 2019 році вперше були виявлені вогнища епідемії коронавірусу, надати більше даних про походження вірусу для розробки кращих заходів протидії пандеміям у майбутньому.

«Омікрон» вражає і вакцинованих

ВООЗ звертає особливу увагу на те, що штам «омікрон» виявляє здатність перемагати імунітет навіть вакцинованих людей.

«Теперішні дані підтверджують, що «омікрон» поширюється значно швидше ніж штам «дельта» і вражає навіть тих, хто вже мав імунітет», – сказав гендиректор ВООЗ Ґебреєсус журналістам у Женеві.

Застереження лунають на тлі повідомлень, що штам Омікрон став панівним у низці країн, зокрема у США його виявляють у 70% нових заражень.

США та багато інших країн вже оголосили рекомендації для своїх громадян обмежити подорожі, а деякі наклали заборони на перетин кордонів для іноземців.

Нідерланди запровадили суворий карантин на час різдвяних свят.

Мер Лондона оголосив скасування новорічних святкувань, які зазвичай збирали багатотисячні натовпи на Трафальгарській площі в центрі міста.

Британський уряд та уряди інших країн покладають велику надію на додаткове щеплення населення підсилюючою третьою дозою вакцин від коронавірусу.

Статистика, а також, наприклад, нещодавно оголошені дані фармацевтичної компанії Модерна дають підстави припускати, що додаткове щеплення значно підвищує захист людей.