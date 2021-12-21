«Омікрон» став домінантним штамом коронавірусу в США – CDC

Швидко поширюваний штам коронавірусу «омікрон» став домінантним у США, заявили 20 грудня федеральні чиновники з охорони здоров’я.

За даними Центру контролю і профілактики захворювань (CDC), 73 відсотки нових заражень минулого тижня припали на «омікрон».

Директорка CDC Рошель Валенскі заявила, що нові цифри відображають зростання, яке спостерігається в інших країнах.

«Ці цифри приголомшливі, але вони не дивні», – сказала вона.

Вчені з Африки вперше виявили «омікрон» минулого місяця, а 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) назвала його «таким, що викликає занепокоєння». Відтоді новий штам коронавірусу виявили приблизно в 90 країнах.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав країни подвоїти зусилля, щоб допомогти припинити пандемію, закликаючи скасувати святкові заходи. За його словами, краще «святкувати пізніше, ніж святкувати зараз і сумувати пізніше».

Новини про швидке поширення «омікрону» в США з’явилися напередодні виступу президента Джо Байдена 21 грудня, в якому він «прямо й чітко розповість американському народу про переваги вакцинації», – сказала речниця Білого дому Джен Псакі. Байден вже заявив, що не планує пропонувати «закрити країну» у відповідь на спалах захворювань, додала речниця.

Білий дім запланував виступ після того, як останніми днями в Сполучених Штатах зросла кількість випадків COVID-19, а також після того, як чиновники від охорони здоров’я попередили про ще більший сплеск інфекцій після різдвяних і новорічних свят.

Влада каже, що не має іншого вибору, окрім як відновити деякі обмеження, продовжити тестування і скасувати деякі святкові заходи.

Мер Вашингтона відновив обов’язкове використання масок у приміщенні до кінця січня, штат Род-Айленд також вимагатиме маски або підтвердження вакцинації в більшості закладів, а організатори новорічної вечірки, запланованої в центрі Лос-Анджелеса, вирішили транслювати подію в прямому ефірі, а не запрошувати аудиторію.

Мер Бостона оголосив, що будь-хто, хто відвідує ресторан, бар чи інші заклади, повинен буде показати доказ вакцинації, починаючи з наступного місяця.

Багато що про «омікрон» залишається невідомим, в тому числі, чи викликає він більш тяжке захворювання. Представники сфери охорони здоров’я кажуть, що вакциновані люди мають легші симптоми, але ранні дослідження показують, що їм знадобиться ревакцинація для кращого шансу запобігти зараженню.