Уряд Нідерландів оголосив суворий локдаун на свята

Уряд Нідерландів оголосив суворий карантин для боротьби зі зростанням випадків зараження COVID-19. Локдаун діятиме, починаючи з 19 грудня, щонайменше до 14 січня.

Прем’єр-міністр Марк Рютте оголосив 18 грудня, що школи, університети, магазини, що не торгують товарами першої необхідності, культурні і спортивні об’єкти, ресторани й бари будуть закриті на час карантину.

Влада обмежила і можливість людей спілкуватися одне з одним – дозволено запрошувати не більше ніж двох гостей на день на весь період, окрім Різдва 25 грудня.

Рютте сказав, що цього заходу «не уникнути через п’яту хвилю COVID-19, викликану «омікроном».

Напередодні початку дії нових обмежень, покупці по всій країні попрямували до крамниць, щоб підготуватися до майбутніх Різдвяних свят. Міська влада Роттердама опублікувала у твітері повідомлення, що в центрі «занадто людно», і закликала людей не приїжджати до міста.

Амстердам також попередив про натовпи людей і закликав дотримуватися протоколів щодо коронавірусу.