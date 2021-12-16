Україна закупить 300 тисяч курсів лікарського засобу «Паксловід» для амбулаторного лікування хворих із коронавірусною хворобою, повідомив 16 грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Україна підписала договір із компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків «Паксловід» для амбулаторного лікування хворих з коронавірусною хворобою. Законтрактовано до закупівлі 300 тисяч курсів лікарського засобу. Використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації і смертей пацієнтів із COVID-19 з груп ризику», – сказав Ляшко.

Раніше цього тижня американська фармацевтична компанія Pfizer оголосила, що її антикоронавірусні таблетки ефективні на майже 90 відсотків у запобіганні госпіталізації та смертям пацієнтів із високим ризиком. Останні лабораторні дані, як вказує виробник ліків, свідчать, що препарат зберігає свою ефективність і проти швидкого поширення штаму «омікрон».

Американський виробник ліків минулого місяця заявив, що пероральний препарат був приблизно на 89% ефективним у запобіганні госпіталізації або смерті в порівнянні з плацебо, з огляду на проміжні результати з участю близько 1200 людей. Дані остаточного аналізу включають ще 1000 учасників. Жодна людина у дослідженні, хто отримала ліки від Pfizer, не померла, йдеться у звіті.