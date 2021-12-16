Італія з 16 грудня заборонила в’їзд туристам з України

Італія з 16 грудня внесла Україну до переліку країн, для яких заборонені необов’язкові поїздки громадян, у тому числі з метою туризму.

Як повідомляє сайт МЗС України, виняток становлять громадяни України – власники посвідки на проживання в Італії, або ті громадяни, хто в’їжджає в Італію з підтверджених мотивів роботи, навчання, лікування або абсолютної необхідності.

В окремих випадках, за рішенням італійських компетентних органів та за наявності аргументованих підстав, може бути дозволений в’їзд до країни осіб, які мають підтверджені та стабільні особисті стосунки з громадянами Італії.

При в’їзді громадянам України із зазначених вище категорій необхідно:

заповнити до прибуття онлайн форму санітарного контролю Passenger Locator Form;

пред’явити довідку (сертифікат) про негативний результат молекулярного тестування (зроблений не більше ніж за 72 години до приїзду) або експрес-тестування на Covid-19 (зроблений не більше ніж за 24 години до приїзду);

активувати процедури нагляду за здоров’ям у медичних установах відповідно до території проживання та пройти 10 днів самоізоляції, по закінченню якої провести повторне тестування для підтвердження негативного результату (молекулярний або експрес-тест).

При цьому заборонено в’їжджати до Італії громадянам, які протягом останніх 14 днів проживали або перебували транзитом у ПАР, Лесото, Ботсвані, Зімбабве, Малаві, Мозамбіку, Намібії та Есватіні.

Вказані правила діятимуть до 31 січня 2022 року.

Останнім часом багато країн запроваджують обмеження на в’їзд через поширення нового більш заразного штаму коронавірусу «омікрон».