Греція посилює правила в’їзду для туристів

Греція запроваджує вимоги для всіх туристів надати результат ПЛР-тестування на COVID-19 протягом 48 годин після в’їзду до країни.

Нові правила діятимуть від 19 грудня і стосуватимуться також і вакцинованих осіб.

Без тесту можуть в’їхати лише ті особи, які їдуть через Грецію транзитом і перебували за кордоном менше, ніж 48 годин.

Влада Греції ухвалила таке рішення, щоб сповільнити поширення нового штаму коронавірусу «омікрон».

У Державній прикордонній службі України також нагадали, що українці при в’їзді до Греції мають заповнити спеціальну форму PLF за 24 години до перетину кордону.