В Україні виявили перший випадок штаму «омікрон» – Ляшко

В Україні зафіксували перший випадок варіанту коронавірусу Sars-CoV-19 «омікрон». Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його даними, штам виявили в Центрі громадського здоров’я вночі проти 18 грудня методом повногеномного секвенування.

«Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні. Також, зараз проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб», – повідомив міністр.

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Ляшко закликав жителів України вакцинуватися та дотримуватися протиепідемічних заходів, а також за можливості уникати поїздок у країни, де циркулює варіант «омікрон».

За офіційними даними МОЗ, за час пандемії на коронавірусну хворобу захворіють понад 3,6 мільйона, 92 929 людей померли.

Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявив, що до січня або лютого штам «омікрон» стане домінантним варіантом в Європі.