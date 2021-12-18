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Новини | Коронавірус

Коронавірус: за добу в Україні – 7 503 нових хворих на COVID-19

Серед хворих – 674 дітей і 154 медичних працівників

В Україні зафіксували 7 503 нових хворих із коронавірусною хворобою, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Серед хворих – 674 дітей і 154 медичних працівників. Протягом доби 2 018 госпіталізували, 288 людей померли, 18 534 – одужали.

Протягом доби вакцини від COVID-19 отримали 136 962 людини. Загалом за час вакцинальної кампанії щепилися понад 14,35 мільйона людей, з них повністю вакциновані – більше ніж 12,9 мільйона людей. 74 людини вже отримали додаткову дозу.

За офіційними даними МОЗ, за час пандемії на коронавірусну хворобу захворіють понад 3,6 мільйона, 92 929 людей померли.

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